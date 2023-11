Grand Theft Auto 6, la mappa sarà grande il triplo di GTA V

(Adnkronos) – Ancora in attesa dell'annuncio ufficiale, Grand Theft Auto 6 continua a far parlare di sé. Recentemente, alcuni appassionati hanno assemblato una mappa preliminare del gioco basandosi sui frammenti di video trapelati online. Questa mappa, secondo le stime, sembra promettere un'area di gioco triplo rispetto a quella di Grand Theft Auto V, segno di un'evoluzione ambiziosa per il celebre franchise. La mappa, frutto del lavoro meticoloso della comunità di mappatori di GTA e diffusa su X/Twitter da Jason di Gta 6 2.0, è stata realizzata impiegando le coordinate apparse nei video trapelati per calcolare le distanze tra vari punti di interesse. Il dato più sorprendente? La distanza tra Vice City e Port Gellhorn corrisponde all'intera estensione della mappa di Grand Theft Auto V, lasciando presagire dimensioni significativamente maggiori per il prossimo capitolo della serie. Sebbene Grand Theft Auto 6 non sia ancora stato annunciato ufficialmente, le attese sembrano essere vicine al termine. Un primo trailer è previsto per il prossimo mese, e già solo l'annuncio di questo evento ha stabilito il record come post di gaming più apprezzato su X.

