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Gp Silverstone, stop improvviso per Antonelli a 10 giri dalla fine: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Succede di tutto nel Gp di Silverstone oggi, domenica 5 luglio. Il leader del Mondiale Kimi Antonelli, in testa per lunghi tratti della gara, è stato costretto a una sosta obbligata ai box a dieci giri dalla fine, per un problema da chiarire. Il pilota della Mercedes, fino a quel momento in piena lotta con Charles Leclerc per la vittoria in Gran Bretagna, ha così perso una grande occasione di fare bottino pieno in ottica Mondiale. Antonelli è rientrato poi in pista al sesto posto, ma dopo un altro giro ha effettuato una nuova sosta, rientrando in decima posizione (l’ultima utile in zona punti).  

Dopo una serie di comunicazioni con il muretto, Antonelli ha deciso di continuare e di non ritirarsi.  

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