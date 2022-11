Gp Abu Dhabi: Max Verstappen leader incontrastato. Seconda piazza per Leclerc davanti a Perez

Max Verstappen della Red Bull ha vinto il Gp di Abu Dhabi dominando dall’inizio alla fine. Il pilota olandese ha chiuso la stagione senza problemi dimostrando di avere la stoffa del campione del Mondo. In seconda posizione è giunto Leclerc e terzo Perez. Per il monegasco è secondo posto in classifica mondiale. Sin dai primi secondi della gara, le due Red Bull hanno dettato il ritmo gara mettendo un buon distacco con la Ferrari di Charles Leclerc. Saldamente in prima posizione Max Verstappen davanti a Sergio Perez con belle battaglie dietro il monegasco. Infatti Carlos Sainz della Ferrari è stato bruciato in partenza da Lewis Hamilton della Mercedes, ma dopo qualche curva lo spagnolo ha provato a riprendersi la posizione andando leggermente in contatto. L’inglese dopo 3 giri ha riconsegnato la posizione allo spagnolo, ma al giro 5 lo ha sorpassato nuovamente. La battaglia tra i due è stata molto interessante.

Ottima è stata la gara per ora di Sebastian Vettel dell’Aston Martin che per molti giri con Esteban Ocon dell’Alpine, col secondo che per evitare di perdere secondi preziosi ha realizzato l’undercat. Al giro 18 Carlos Sainz ha risposto alla mossa della Red Bull con Perez mettendo anche lui le gomme hard. Altro problema in casa Mercedes con unsafe realise di Russell su Norris. Lo spagnolo appena rientrato ha superato Vettel prendendo tutta la scia e successivamente anche Russell lo ha scavalcato. Al giro 28 si è ritirato a causa di un problema Fernando Alonso dell’Alpine. Al giro 37 Nicholas Latifi della Williams e Mick Schumacher sono andati a contatto con un leggero errore del canadese che non ha dato spazio al tedesco.

Interessante duello tra Perez ed Hamilton: al giro 47 i due hanno realizzato sorpassi e controsorpassi, ma alla fine il pilota della Red Bull lo ha superato iniziando a provare a cercare di riprendere Leclerc per lottare per il secondo posto nel mondiale. Al giro 51 l’inglese ha lamentato problemi alle gomme e Sainz ha immediatamente messo nel mirino il pilota della Mercedes.

