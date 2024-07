ROMA (ITALPRESS) - Secondo l'ultimo rapporto della Federazione italiana pubblici esercizi - FIPE, le aziende della ristorazione in Italia sono quasi 332.000. Nel nostro paese, la ristorazione vale oltre 54 miliardi di euro, ben più degli altri due settori dell'agroalimentare, l'agricoltura con 40,5 miliardi e l'industria alimentare con 36,7. In base alla stessa ricerca, il […]

MILANO (ITALPRESS) - Il valore dei rating ESG come viene recepito dai mercati finanziari? Su cosa è più importante concentrarsi come azienda per darle più valore? E per le piccole aziende quale è l’approccio migliore? E il ruolo delle società di rating? attraverso esempi concreti con Sustainalytics e MSCI. A queste domande del giornalista economico […]