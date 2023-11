Giulia Cecchettin, l’omaggio di ‘Viva Rai2!’ con la citazione scelta dal padre

(Adnkronos) – "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide". Fiorello ha scelto di aprire la puntata di oggi 20 novembre di VivaRai2! con un pensiero dedicato a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato. E per farlo ha deciso di usare la citazione condivisa sul proprio profilo Facebook dal padre di Giulia, Gino Cecchettin. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...