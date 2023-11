Giulia Cecchettin, la sorella contro Matteo Salvini

(Adnkronos) –

La sorella di Giulia Cecchettin contro Matteo Salvini dopo il post con cui il leader della Lega ha commentato l'arresto di Filippo Turetta, l'ex fidanzato della giovane trovata morta ieri. Turetta è stato fermato in Germania. "Bene. Se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita", ha scritto sui social il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. "Ministro dei Trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché 'di buona famiglia'. Anche questa è violenza, violenza di Stato", ha scritto Elena Cecchettin, sorella di Giulia, in una storia su Instagram. Nella storia, Salvini viene definito "ministro il cui partito (insieme a FdI che però ha scelto l'astensione) a maggio ha votato contrariamente alla ratificazione della convenzione di Istanbul. Così, nel caso voleste altri motivi per comprendere quanto il femminicidio sia un omicidio di Stato". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

