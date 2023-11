Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania

(Adnkronos) – Filippo Turetta è stato arrestato in Germania. Lo apprende l’Adnkronos. Ricercato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Checchetin di lui si erano perse le tracce da domenica scorsa – quando la sua auto è stata intercettata in Austria – è stato fermato su mandato di arresto europeo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)