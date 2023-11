Giulia Cecchettin, biglietti d’addio e tanti fiori davanti casa- Video

(Adnkronos) – Biglietti d’addio, tanti fiori e ancora un pellegrinaggio laico – che non si è mai interrotto da ieri – di chi viene a rendere omaggio a Giulia davanti alla casa di Vigonovo (Venezia) dove vive la famiglia Cecchettin. Il corpo della 22enne è stato ritrovato ieri mentre il suo ex Filippo Turetta è ancora in fuga. “Ciao Giulia, non ho mai smesso di sperare in un finale diverso, io e la mia famiglia ci stringiamo a te e alla tua famiglia. Ti ho sognata stanotte e stamattina ti ho visto, sotto forma di farfalla, come per dire che te ne eri andata. Quello che ti auguriamo è che tu possa rivedere la tua mamma e vivere per sempre con lei. Ti penseremo sempre vedendo un bel tramonto o passando per casa tua. Resta in pace” è una lettera appoggiata al cancello di via Leonardo da Vinci. “Un dolce abbraccio Giulia, a te e alla tua mamma che ora ti proteggerà in paradiso” è un altro biglietto firmato lasciato tra peluche e candele. “Ciao carissimo papà. Brilla per sempre Giulia, ti difenderà tua mamma” è il messaggio rivolto a papà Gino che lo scorso anno ha perso la moglie per una malattia. E proprio il papà di Giulia per un attimo si è sporto dalla finestra e incrociando lo sguardo di alcuni cronisti non ha negato un buongiorno e un saluto con la mano. "https://lecodellitorale.it/wp-content/uploads/2023/11/cecchettin_casa.mp4"—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

