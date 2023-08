Giovanni Santese presenta il nuovo album “Forever Vecchio” da cui è estratto l’omonimo singolo

Dal 19 maggio 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Forever Vecchio” (Irma Records), il nuovo album di Giovanni Santese dal quale è estratto l’omonimo singolo in rotazione radiofonica.

“Forever Vecchio”, il brano che da il nome al nuovo album di Giovanni Santese, è un inno alla maturità e alla consapevolezza. C’è un momento della vita dove abbiamo dentro mille voci e un altro invece momento dove riusciamo a trovare il tono giusto per noi. Sarebbe bello arrivare a quel grado di conoscenza di sé stessi e poi non morire mai, “Forever vecchio”, appunto.

Commenta l’artista a proposito del singolo in radio: “Se ci pensate è una fregatura che dopo aver imparato a stare al mondo si muoia. Che l’umanità sia sempre costituita da eterni inesperti della vita. Sarebbe sicuramente un mondo migliore se si potesse diventare Forever vecchi.”

“Non sono più abbastanza giovane per sapere tutto”: l’idea del videoclip di “Forever Vecchio” prende vita dal genio di Oscar Wilde, e come in un contemporaneo “Ritratto di Dorian Gray” vediamo una foto invecchiare lentamente. Ma questa volta il ritratto non è nascosto in soffitta: Forever Vecchio è Dorian Gray che distrugge il dipinto e decide di invecchiare, è smettere di voler piacere agli altri per piacere finalmente a sé stessi, è la forza della debolezza e della verità.

“Forever Vecchio” è il primo album di Giovanni Santese ed è un canto di consapevolezza e accettazione, è uno sguardo al dentro e al fuori, senza pretese di giudizio, e con un filo conduttore unico: la gioia di essere quello che si è, nonostante lividi e difetti, disillusioni o paure.

Il disco è stato prodotto da Taketo Gohara e gli arrangiamenti sono stati curati da Giovanni Santese e Mirko Maria Matera. È stato registrato presso il Wunder Kammer studio di Alessandro “Asso” Stefana e suonato dagli stessi Alessandro Stefana (basso e chitarre), Mirko Maria Matera (piano e synth), Giovanni Santese (chitarra acustica, voce e cori) e Niccolò Fornabaio alla batteria.

TRACK LIST:

Milano

Tutto nella testa

Che senso ha

Questo amore

Forever Vecchio

Per viver come bruti

Fidati di me

Dobbiamo fare bellezza

Algoritmo

Com’è ridotto il reame

Biografia

Giovanni Santese è un cantautore italiano.

Il suo album d’esordio, prodotto da Taketo Gohara, è disponibile dal 19 maggio 2023 per Irma Records. In precedenza, ha pubblicato come non giovanni altri due album: “Ho deciso di restare in Italia” (2014 – Irma Records) finalista per l’assegnazione della Targa Tenco come Migliore Opera Prima 2015, e “Stare Bene” (2017 – Irma Records).

Ai precedenti due dischi sono seguite numerose date live in band e in acustico, che hanno toccato le principali città d’Italia e i club del circuito indipendente.

Giovanni Santese ha preso parte, inoltre, allo storico concerto del Primo Maggio di Taranto davanti a 100.000 presenze insieme a Fiorella Mannoia, Afterhours, Vinicio Capossela, Tre Allegri Ragazzi Morti e tanti altri.

Anticipato dai brani “Questo amore”,“Dobbiamo fare bellezza” e “Algoritmo”, “Forever Vecchio” è il nuovo album di Giovanni Santese disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in formato fisico dal 19 maggio 2023 dal quale è estratto l’omonimo singolo in rotazione radiofonica.

