Giorgia Meloni compie 47 anni: “I 50? Li farò a Palazzo Chigi”

(Adnkronos) – Quanto vale un anno a Palazzo Chigi? "La durata di una legislatura", quindi 5 anni. Gli auguri dei competitors? Quelli di Renzi "non mi pare" di averli ricevuti, "ma non sono riuscita a scorrerli tutti", "mi ha fatto gli auguri Giuseppe Conte, all'alba, i primi che ho letto", arrivati "alle 8", magari solo per svegliarla? "Possibile", ride Giorgia Meloni, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' per il suo 47esimo compleanno. Racconta di aver ricevuto "qualche regalo dai miei amici", tra questi "le tovagliette nuove per la cucina" perché quelle che aveva "erano rovinate, vecchie". A chi le domanda se festeggerà questa sera, "mi sa di no, casomai recuperiamo", risponde la premier. Quanto alla domanda se compirà i 50 anni a Palazzo Chigi, i conduttori fanno i conti sul termine della legislatura -ottobre 2027- "allora per forza", risponde, raccontando di aver ricevuto gli auguri anche "da Von Der Leyen e Rishi Sunak", mentre del leader indiano Modi, "non abbiamo il numero diretto, ci sentiamo più" su linee "istituzionali", ma "siamo buoni amici", conferma. Alla domanda del regalo desiderato poi, la presidente del Consiglio confida che vorrebbe "dormire", perché dorme poco? "Un pochetto", conferma. I conduttori del programma radiofonico su Radio 1, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, le fanno idealmente soffiare le candeline su una torta in studio, la premier si presta e soffia: "Fatto, ma che scena imbarazzante…", ride, confermando di preferire la scritta 'auguri Giorgia' ad 'auguri presidente'. Quanto ai mittenti dei messaggi di auguri, Meloni risponde su "quelli che sono riuscita a vedere", spiegando di non sapere se tra questi c'è anche quello di Elly Schlein, perché "al momento ce ne sono 1.400 inevasi, ed io che ho la tradizione di rispondere a tutti confesso che non so se ce la farò. Grazie a tutti, spero di riuscire a rispondere, semmai verso marzo-aprile, vi voglio bene grazie".

Meloni dice di sentirsi addosso 47 anni, "anche 48, 49 in questo momento", ironizza sulla 'fatica' di Palazzo Chigi, "dopo le feste anche di più, sai quando sali sulla bilancia, Geppi, ci sono queste dinamiche qui..". A chi le domanda se abbia smesso di allenarsi, "mi alleno in po’ meno, tra i buoni propositi del nuovo anno c’è anche questo tornare a allenarsi con costanza". Lauro le chiede se durante le feste ha preso peso, "mi sta dicendo che ho preso qualche chilo? Lei è un po’ cafone, Lauro", scherza la premier, spiegando di aver preso peso "un po’ come tutti" dopo le festività. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

