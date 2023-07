Gioco del Lotto: quanto è amato nella capitale d’Italia?

La passione del gioco a Roma è sempre stata molto viva fin dall’antichità; e questa passione c’è stata anche per il Gioco del Lotto fin dalle sue prime apparizioni nella capitale, anche se questa, com’è noto, non è la sua città di origine (secondo molti il Lotto, pur con regole diverse da quelle attuali, è nato a Genova).

Ricostruire tutta la storia “romana” del Lotto non è semplicissimo, anche se qualcuno ci ha provato; in base ad alcune fonti, sembra che fino al febbraio del 1732, il Lotto fosse comunemente praticato, anche se non legalmente perché veniva considerato un gioco diabolico; dopo tante discussioni, però, papa Clemente XII lo rese pubblico e legale avendo ritenuto che in esso, in fondo, non ci fosse poi niente di diabolico.

Gli storici riportano che la prima estrazione legale del Lotto è stata effettuata il giorno 14 febbraio 1732 e che i numeri estratti furono i seguenti: 56-11-54-18-6. L’estrazione solenne di questi numeri avvenne nella piazza del Campidoglio. Il successo fu clamoroso con grande gioia anche delle istituzioni pontificie; le entrate dovute alle giocate furono infatti davvero notevoli.

Oggi le regole del Lotto sono molto diverse da quelle di allora, ma l’amore dei romani per questo gioco non è mai venuto meno; non si hanno dati specifici sulla città di Roma, ma comunque possiamo farci un’idea della passione dei romani per questo gioco basandoci sui dati regionali presenti sul Libro Blu presentato nell’ottobre del 2022 dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), una pubblicazione che fra i tanti dati pubblicati, riporta anche quelli relativi al mercato del gioco legale in Italia (raccolta, spesa, vincite ecc.).

Relativamente al Gioco del Lotto (dati sul gioco fisico) i dati sulla raccolta (ammontare delle varie puntate effettuate dalla totalità dei giocatori) sono i seguenti:

2019: 794,18 milioni di euro

2020: 603,53 milioni di euro

2021: 764,91 milioni di euro.

Il dato 2020 ha risentito molto dei lockdown imposti dalla pandemia da Coronavirus; nel 2021 si può notare la forte ripresa. Detto ciò, queste cifre mostrano quanto la passione per il Lotto sia radicata nella nostra capitale.

E le vincite?

Il Libro Blu ADM riporta anche i dati regionali relativi alle vincite che sono risultate piuttosto consistenti:

2019: 564,59 milioni di euro

2020: 423,28 milioni di euro

2021: 543,55 milioni di euro.

Tra l’altro, a livello di curiosità, si deve segnalare più di una grande vincita tra Roma e provincia; nei primi giorni del giugno 2023, infatti, si sono registrate giocate vincenti a Roma città (un terno sulla ruota di Roma e uno sulla ruota di Venezia) e in provincia, per la precisione a Subiaco, Guidonia Montecelio e Civitavecchia.

Come verificare un’eventuale vincita al Gioco del Lotto?

Un modo molto semplice di verificare se la nostra giocata al Lotto è vincente oppure no, è quella di controllare gli ultimi estratti scaricando My Lotteries, l’unica applicazione ufficiale che consente di giocare a Lotto, 10eLotto, MillionDAY e Gratta e Vinci e anche di vedere le estrazioni in diretta e verificare le vincite. My Lotteries è un’app disponibile sia per piattaforme Android che per sistemi iOS.