Gildo Bugni, morto a 96 anni il partigiano Arno

(Adnkronos) – Gildo Bugni, partigiano noto con il nome di battaglia Arno, è morto all'età di 96 anni. La notizia è stata resa nota dall'Anpi di Bologna. Nato a L'Aquila, entrò giovanissimo nella Resistenza. "D'altra parte -ricorda il sito dell'Anpi – cos'altro avrebbe potuto fare un bambino che a 9 anni vede il padre morire per le torture subite dai fascisti? Entrato come staffetta, militò nella brigata della divisione Modena della quale divenne vicecomandante; rimase ferito durante i combattimenti per la difesa della Repubblica partigiana di Montefiorino". Sfuggito all’eccidio di Cà Berna del 27 settembre 1944, fu catturato il giorno successivo dai tedeschi. Salvato dalla fucilazione per l’intervento di un maresciallo tedesco per essere deportato in Germania riuscì a fuggire un mese dopo. Tornato a Bologna, militò nella 1a brigata Irma Bandiera Garibaldi. "Diciamo addio, con dolore, a Gildo Bugni, il partigiano Arno". Così Elly Schlein, segretaria del Pd. "Il bambino che a nove anni vide il padre morire per le torture subite dai fascisti diventò poi staffetta partigiana, responsabile di una zona di Bologna nella Brigata Irma Bandiera e militò nella brigata della divisione Modena della quale diventò vicecomandante. Ma lo ringraziamo perché tutta la sua vita, fino alla fine, è stata spesa nell’impegno civile. Tutta la comunità dem non lo dimenticherà e si stringe attorno ai suoi familiari e ai suoi cari". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

