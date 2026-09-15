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Giampiero De Cecco, dichiarata morte cerebrale dell’imprenditore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Dichiarata la morte cerebrale di Giampiero De Cecco (65 anni), il noto imprenditore ricoverato a seguito di un malore che lo aveva colpito mentre si trovava in sella alla sua bici. Ne dà notizia l’Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti.  

“La commissione, composta da un rianimatore, un neurologo e un medico legale, ha infatti concluso il periodo di osservazione che accerta le condizioni necessarie per la dichiarazione di morte encefalica: la contemporanea e irreversibile assenza dello stato di coscienza, assenza di tutti i riflessi del tronco encefalico e il silenzio elettrico cerebrale”, si legge nella nota dell’Asl.  

I familiari hanno espresso la volontà di donare gli organi, che ora saranno presi in esame da professionisti esperti in discipline diverse prima di deciderne il prelievo. Si tratta, comunque, di una persona in buone condizioni di salute, pertanto potrebbe configurarsi una procedura di espianto multiorgano. Giampiero De Cecco era titolare dell’azienda Confezioni Mario De Cecco spa, operante nel settore dell’abbigliamento da lavoro, ed era presidente dell’associazione ciclistica Nuvola Gialla. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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