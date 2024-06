Già ordinabile la nuova CUPRA Formentor

Al lancio, la nuova CUPRA Formentor è già ordinabile in Italia nella motorizzazione 1.5 Hybrid 150 CV (110 kW) DSG da € 275 al mese con la formula CUPRA Way 24 mesi. Riprogettata per consolidare il successo della prima versione, la nuova CUPRA Formentor è pronta per offrire un’esperienza di guida senza precedenti

Con il frontale shark nose (a muso di squalo), i fari matrix LED con firma luminosa triangolare e il logo CUPRA integrato e illuminato nella luce posteriore, la nuova CUPRA Formentor abbraccia il DNA del nuovo linguaggio di design di CUPRA

Tra le importanti novità di prodotto, spiccano l’introduzione di nuove soluzioni di powertrain con i motori ibridi plug-in (e-HYBRID) di nuova generazione e il nuovo motore a benzina (TSI) che eroga 333 CV (245 kW) con tecnologia torque splitter

L’offerta prodotto di nuova Formentor vanta dotazioni di serie più ricche all’insegna della digitalizzazione con il nuovo sistema di infotaniment da 12,9”, che rende l’esperienza più semplice e intuitiva, e maggiore sicurezza con i nuovi assistenti alla guida