GF, spunta il flirt segreto di Alfonso lontano dalle telecamere: “Si sono baciati più volte”, ecco chi è

Nuovo scoop al Grande Fratello, che quest’anno continua a far discutere. Alfonso potrebbe avere un flirt con una ragazza misteriosa.

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello. Nelle scorse ore è scoppiato un vero pandeminio nella Casa più spiata d’Italia. A causarlo un litigio furioso tra Shaila e Helena, che non se le sono mandate a dire. Shaila si è infatti scatenata in una scenata di gelosia dopo che Helena ha inviato una lettera di auguri al suo fidanzato Lorenzo per il suo compleanno. Un “passo falso” che l’ex velina non ha potuto sopportare.

I toni sono diventati così accesi che è intervenuto persino Alfonso Signorini. In particolare il noto conduttore ha preso (in un primo momento) le difese di Helena a causa delle forti parole usate dala Gatta durante il litigio. Per Signorini si è superato il limite. “È inaccettabile vedere una donna che si scaglia così contro un’altra donna“, ha tuonato il conduttore, incontrando il benestare del pubblico. Ma ha anche rimproverato Helena per aver detto a Shaila che “lei senza gli altri non è nessuno”: “Far sentire l’altro una nullità è una malvagità”, ha detto il conduttore.

Intanto, Federica si è isolata nella Casa del GF, trascorrendo qualche giorno in totale solitidune e lontana dalle sue “fiamme” Alfonso e Stefano. Un periodo che pare esserle servito molto, come lei stessa ha affermato. “Mi servivano tantissimo questi giorni. Mi sto rendendo conto di stare molto meglio”, ha detto la ragazza, sostenuta da Pamela Petrarolo.

E ora tutti si chiedono se rimarrà nella sua posizione o tornerà sui suoi passi una volta che si sarà riunita agli altri coinquilini. Nel frattempo, è emerso un retroscena su Alfonso D’Apice che ha gelato tutti e potrebbe davvero cambiare le carte in tavola.

Alfonso ha una ragazza segreta? Arriva lo scoop bomba

A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano, esperta di gossip ormai conosciutissima (e temutissima) da tutti i vip e gli appassionati di tv. Secondo Deainira, Alfonso si sarebbe visto con un’altra ragazza esterna al mondo dello spettacolo, con cui si ssarebbe anche baciato più volte. E si tratterebbe di un’estetista.

“Caso strano, c’è un’altra ragazza che si sentiva con Alfonso e con cui si è scambiato diversi messaggi“, ha rivelato la Marzano. “Si dice che si siano anche baciati più volte ma non è mai stata chiamata al Grande Fratello. Forse perché non appartiene all’ambiente televisivo dato che è un’estetista”. Una vera bomba che non fa che aumentare l’hype intorno alla storia tumultuosissima tra Alfonso e Federica.

La voce si rivelerà fondata o verrà smentita? Per ora tutto tace, ma possiamo star certi che ne vedremo delle belle quando Federica si ricongiungerà a Stefano e Alfonso E potrebbero rivelarsi “altarini” tenuti nascosti a lungo…