GF, Shaila asfalta Mariavittoria dopo giorni di gelo: “Non vede l’ora che…”

Al Grande Fratello Shaila è tornata a parlare di Mariavittoria, con cui i rapporti non sono affatto distesi. Ecco cosa ha rivelato.

Shaila e Lorenzo sono rientrati da poco nella Casa del GF ma hanno sollevato un vero polverone tra i concorrenti. A molti, in particolare, non sono piaciuti comportamenti avuti dai due innamorati verso Helena e Javier, che si sono sentiti un po’ presi in giro dopo le liaison avute con i due. A nulla sembrano essere servite le lacrime amare di Shaila dopo i frequenti attacchi e l’accoglienza gelida al suo ritorno in Casa. Ormai, come si dice, la frittata era fatta.

Tra i concorrenti che meno hanno gradito l’atteggiamento di Shaila e Lorenzo c’è di certo Mariavittoria, che nella scorsa puntata ha avuto uno scontro diretto con Shaila. A puntata terminata, la ragazza si è sfogata con Pamela, in lacrime, svelando che la vera intenzione di Shaila è diventare conduttrice televisiva in futuro e che per questo cerca sempre di attirare l’attenzione.

Pamela le ha consigliato di lasciar perdere la questione e andare avanti, anche per poter stare meglio con se stessa. Un consiglio che Mariavittoria sembra aver accettato, almeno stando a quanto dichiarato da Shaila poche ore fa nella Casa. Eppure, la gieffina più contestata non ha perso l’occasione per tirarle una frecciatina.

Shaila tira una frecciatina a Mariavittoria: parole pesanti

Durante una chiacchierata tranquilla in Casa con Yulia, Shaila ha parlato lungamente del comportamento di Mariavittoria, non nascondendo una certa insofferenza nei suoi confronti. L’ex velina ha raccontato che dopo la scorsa puntata Mariavittoria è andata da lei dicendole di essere stata contenta dell’arrivo del padre di Shaila in trasmissione. L’uomo l’ha infatti rincuorata dopo un periodo davvero nero per lei.

Eppure il ambio di atteggiamento ha insospettito Shaila. “Un cambio proprio repentino” ha detto la ragazza. “Cioè da che mi odi, oggi rideva e scherzava, non capisco”. Poi ha aggiunto: “Io sono così, a me piace chiacchierare, parlare…lei no, appena fai mezza cosa ti giudica. Non vede l’ora che sbagli per giudicare“.

Shaila ha poi detto a Yulia che sebbene Mariavittoria le abbia detto in puntata che non le era mai piaciuta, in realtà nella prima settimana di permanenza avrebbe espresso apprezzamento nei suoi confronti, dicendole addirittura “Mi piaci da morire”. “Il copione chi lo fa? Chi sta recitando?”, ha sbottato l’ex velina.

Insomma, nonostante il confronto tra le due la situazione non si è smossa e il gelo non si è diradato. Cambierà qualcosa entro la fine del reality?