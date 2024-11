GF, Mariavittoria svela i ‘piani’ di Shaila sul suo futuro in tv: “Vuole fare la…”

Al Grande Fratello Mariavittoria ha svelato quali sarebbero i ‘piani’ di Shaila Gatta per il suo futuro in tv. Vorrebbe un posto ben preciso.

Ieri è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello e come al solito ne sono successe di tutti i colori. A iniziato puntata Signorini ha accolto in studio Diletta Leotta, che ha presentato il suo programma La Talpa, presto in onda da stasera 5 novembre su Canale 5. Signorini ha poi presentato al pubblico il nuovo concorrente del programma, Alfonso D’apice, ex di Federica Petagna. Quest’ultima avrà poi un confronto in privato con lui, lontano dalle orecchie degli altri coinquilini.

Tommaso Franchi ha poi momentaneamente lasciato la Casa per “trasferirsi” al Gran Hermano in Spagna, mentre Javier non ha potuto trattenere le lacrime dopo aver ricevuto una lettera commovente da suo padre. A lasciare la Casa per sempre è stato invece Iago Garcia, eliminato dal programma.

All’interno della Casa l’atmosfera è ancora tesissima, con i concorrenti tutti schierati contro Shaila e Lorenzo. L’ex velina, visibilmente provata dalle critiche ricevute, ha poi accolto con piacere la visita del papà Cosimo, che le ha detto che potrà sempre contare sulla sua famiglia. Shaila ha poi avuto uno scontro acceso con Mariavittoria in diretta. Ma cosa pensa davvero la Minghetti dell’ex velina? Nelle ultime ore è spuntato fuori un video molto significativo.

Mariavittoria contro Shaila: avrebbe un ‘piano’ per il suo futuro in tv

Durante una conversazione con Pamela, Mariavittoria si è lasciata andare a una serie di confessioni davvero bollenti. Secondo la gieffina, l’ex velina vorrebbe fare la conduttrice. “Io non ci possono fare niente, le vuole fare la conduttrice ed è giusto che facci alo show qua dentro”; ha detto la ragazza ancora scossa dopo il confronto acceso avuto con Shaila.

Pamela ha accolto con stupore la notizia che Shaila abbai nel cassetto il sogno di diventare conduttrice, ma Mariavittoria ha ribadito: “Amò ma non lo sai? Si, lei vuole fare televisione, vuole fare la conduttrice televisiva”. La ragazza ha poi affermato di credere che ci sia davvero del tenero tra Shaila e Lorenzo e che non si tratti di una storia costruita. Opinione condivisa anche da Pamela.

Quest’ultima ha poi mostrati preoccupazione per Mariavittoria, consigliandole di non “fossilizzarsi” su Shaila e Lorenzo e lasciarsi scivolare addosso la questione. Di certo tra Shaila e Spolverato le cose sembrano farsi via via più serie, i due sembrano aver legato ancor di più dopo i numerosi attacchi subiti. Vedremo se in futuro ci saranno altri scontri con Mariavittoria o se la gieffina deciderà di seguire il consiglio di Pamela.