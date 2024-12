GF, Federica “furiosa” dopo l’eliminazione: cos’è successo dietro le quinte, l’indiscrezione

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Federica Petagna è stata eliminata, con grande sopresa di tutti. Ecco come avrebbe reagito.

Al Grande Fratelllo continuano i colpi di scena. Nella scorsa puntata andata in onda solo pochi giorni fa abbiamo assistito all’eliminazione di Federica Petagna. Una decisione a sorpresa da parte del grande pubblico, che sembrava essersi particolarmente appassionato alle vicende sentimentali tra Federica e i suoi due pretendenti Alfonso e Stefano Tediosi. Alla fine la ragazza ha scelto di restare single, allontanandosi da entrambi. Una scelta matura, secondo molti, ma criticata da altri.

Forse è stata proprio la sua lunga indecisione tra Stefano e l’ex fidanzato Alfonso a farla scendere nell’indice di gradimento. Secondo altri, però la sua eliminazione può essere stata dovuta alla mancanza di “contenuto” della storia personale che avrebbe deciso di narrare al GF. A ogni modo, se Alfonso non ha trattenuto le lacrime dopo la sua uscita dalla Casa, pare che lei abbia reagito in modo molto diverso.

Federica abbandona il GF, la sua reazione a caldo secondo un’indiscrezione

Stando a quanto dichiarato da una follower dell’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, Federica sarebbe “furioosa” per essere stata eliminata dal programma. “Federica è furiosa! Ha chiamato la sua migliore amica e ha confessato che non si aspettava proprio di uscire”, ha detto l’informatrice. “Quello che le dà più fastidio? Il fatto che dopo tutta questa esperienza, Alfonso ora stia lì grazie a lei mentre lei è fuori. Una delusione totale!”.

Parole molto forti e che non sono state confermate da altre fonti, ma alle quali Deianira ha risposto a tono. “Io penso che se lui è ancora lì è proprio perché, al di là di lei, ha dimostrato di avere più contenuto. Alla fine, il pubblico premia chi riesce a dare qualcosa in più alla dinamica del gioco”.

Insomma, Federica, secondo l’indiscrezione, avrebbe preso malissimo l’eliminazione e si sarebbe scagliata proprio contro Alfonso, che invece dopo la sua uscita dalla Casa non è riuscito a trattenere le lacrime. In una recente diretta dalla Casa l’ex concorrente di Temptation Island è stato consolato dagli altri coinquilini. Visibilmente addolorato, Alfonso ha detto che Federica “non meritava” di uscire e che non era ancora riucita a esprimere davvero ciò che voleva. Cambierà forse idea qualora le dure parole di Federica dopo l’eliminazione venissero confermate e diffuse?