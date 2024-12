GF, Federica eliminata: la reazione dietro le quinte di Alfonso spezza il cuore ai fan

Grande Fratello, Federica Petagna ha dovuto dire addio alla Casa dopo l’improvvisa eliminazione. E la reazione di Alfonso ha colpito tutti.

Dopo settimane di tensioni, battibecchi e incomprensioni, l’ex volto i Temptation Island Federica Petagna è stata costretta ad abbandonare la Casa dopo l’improvvisa eliminazione. Un duro colpo per i fan, ma soprattutto per Alfonso, l’ex fidanzato con cui però ha sempre mantenuto un feeling particolare, anche dopo il loro allontanamento.

In molti speravano che i due tornassero insieme più forti di prima, invece, dopo mille tentennamenti da parte di Federica, i due hanno diviso forse per sempre le loro strade. Federica ha infatti deciso di non scegliere né Alfonso né l’ex tentatore di TI Stefano e stare da sola, per capire ciò di cui ha veramente bisogno. Un duro colpo anche per Tediosi, che aveva ammesso di essersi innamorato della ragazza.

Sebbene sia sempre stata alta la frustrazione di Alfonso per la scelta di Federica, è convizione di molti che il ragazzo sia sempre stato profondamente innamorato di lei. E l’avrebbe dimostrato dopo l’uscita della Petagna dal programma. Ecco come ha reagito.

Alfonso e la reazione commovente all’uscita di Federica: tutti in lacrime

Dopo la puntata di ieri, i gieffini si sono ritirati in Casa e Alfonso si è lasciato andare a un duro sfogo non tarttenendo le lacrime per l’uscita di scena dell’ex fidanzata. “Non se lo meritava”, ha dichiarato il giovane, confidandosi con Mariavittoria. “Mi sento un po’ in colpa…non si meritava di uscire così perché non ha dimostrato niente lei”.

“Oggi non voglio più nemmeno tornare con lei, per me la storia era finita, però voglio vederla felice”, ha aggiunto Alfonso, commuovendo anche gli altri giaffini che pian piano si sono uniti alla conservazione. La grande emozione provata da Alfonso per l’addio di Federica al reality ha sicuramente rafforzato la convinzione in alcuni fan che – checché ne dica lui – la ragazza occupi ancora un posto privilegiato nel suo cuore.

D’altronde la storia d’amore con Federica è durata molto tempo e i due hanno naturalmente sviluppato un legame molto profondo. Ora molti si chiedono se, una volta finito il programma, Alfonso cercherà di tornare insieme a Federica. Questo periodo lontano d alei gli farà capire di amarla davvero? E Federica capirà la medesima cosa? Per il momento è impossibile dirlo, di certo sono in molti a sperare che possa ri-scattare la scintilla tra i due.