GF, ennesimo arrivo in Casa per Federica: gli autori si sono superati, accadrà nella prossima puntata

Al Grande Fratello continua il romanzo rosa con protagonista Federica Petagna. Ecco chi sta per arrivare nella Casa per lei.

Ennesimo arrivo in Casa per Federica al GF. La ragazza è da giorni al centro del dibattito sul web per via del suo triangolo amoroso con Alfonso, il suo ex, e Stefano, il tentatore fascinoso che l’ha sedotta ai tempi di Temptation Island. Di recente gli autori hanno pensato di rendere il tutto ancor più trash facendo arrivare nella Casa Antonio Fico, cugino di Titty di Temptation Island, il quale ha rivendicato una sua passata relazione con la gieffina.

Antonio si è subito scagliato contro Federica essendosi sentito un po’ preso in giro da lei. “Hai detto che il nostro è stato un bacio di ubriachezza. La nostra frequentazione è durata settimane, ci siamo baciati più volte”, ha detto il ragazzo. A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato Alfonso, che si è esibito in una teatrale difesa della sua ex iniziando una litigata furibonda (in dialetto napoletano) con il rivale. Insomma, una trashata degna di passare agli annali del Grande Fratello.

Ma pare che gli autori non abbiano intenzione di mollare la presa. Sembra infatti che nella prossima puntata arriveranno nella Casa altre persone molto legate a Federica che prenderanno le sue difese, stavolta. Ma di chi si tratta?

Altra sorpresa per Federica: chi arriva per lei nella Casa

A lanciare la “bomba” è stato il come sempre informatissimo Amedeo Venza, l’esperto di gossip molto seguito su Instagram. Venza ha riferito che nella prossima puntata faranno il loro ingresso i familiari di Federica, che si pronunceranno in difesa della ragazza “presa di mira da questo via vai di ragazzoni che poverini si sono sentiti sedotti e abbandonati”, scrive Venza in una storia IG.

Insomma, si preannunciano altre litigate e colpi di scena senza precedenti nella Casa più spiata d’Italia e tutti i fan non vedono l’ora di vedere come evolverà la situazione. Nel frattempo, Federica continua sapientemente a tessere la “ragnatela” intorno a lei, lasciando tutti i “suoi” ragazzi appesi a un filo.

La ragazza, dopo aver baciato Alfonso, ha ammesso di volerlo fare di nuovo, mentre Stefano (che ha espresso il suo desiderio di avere una storia seria con lei) sta ancora aspettando la decisone (che forse non arriverà mai) della bella gieffina. Insomma, per ora la situazione è più tesa che mai, con molti che affermano che prima o poi Federica farà ritorno tra le braccia dell’ex Alfonso, ancora innamoratissimo di lei. Staremo a vedere cosa succederà…