George verrà presto separato dai suoi fratelli: il motivo è un colpo al cuore per tutti

Il Principe George, figlio primogenito di Kate e William, verrà presto separato dai suoi fratelli e c’è un motivo molto preciso.

Ci siamo ormai tutti affezionati ai piccoli principi del Galles, figli della Principessa Kate Middleton e del Principe William, Charlotte, George e Louis. I tre bambini fanno spesso la loro comparsa agli eventi pubblici insieme ai genitori e ognuno dei tre ha sempre messo in luce caratteri diversi: George timido e riservato; Charlotte precisa e metodica (la “Boss”, la chiamava la Regina Elisabetta); Louis spavaldo e ribelle.

Kate e William si sono sempre impegnati a crescere i tre bambini in modo del tutto normale. Vanno a scuola insieme a tutti gli altri coetanei, cucinano insieme alla mamma (senza essere sempre seguiti da cuochi) e partecipano alle normali attività extrascolastiche come dei bambini qualunque. Un tentativo, questo, di non farli sentire diversi o esclusi.

Persino all’incoronazione di Re Carlo George (il paggio d’onore della celebrazione) ha chiesto e ottenuto di indossare semplici pantaloni invece dei collant bianchi tradizionali. Aveva paura, infatti, si dice, di essere schernito dai suoi coetanei. E il Re, nonno amorevole, si è affrettato ad accontentarlo. Insomma, i tre figli dei Principi del Galles hanno finora vissuto un’esistenza tranquilla, del tutto “normale”, nonostante il loro rango. Ora, invece, per George le cose stanno per cambiare per sempre.

Perché George sarà separato da Charlotte e Louis

Il piccolo George è ormai alla soglia dei 12 anni, un traguardo importantissimo per un futuro Re. Da quel momento in avanti, infatti, non potrà più viaggiare insieme ai suoi fratelli o ai suoi genitori. Una necessità più che una scelta, dovuta al fatto che per tradizione i primi due eredi al trono in linea di successione devono viaggiare sempre su mezzi di trasporti diversi per minimizzare i rischi di perdere la vita in incidenti o attentati.

Insomma, per George le cose stanno pian piano cominciando a cambiare. D’altronde il suo futuro sarà ben diverso da quello di Charlotte e Louis, che potranno godere di molta più libertà (l’esempio di William e Harry è lampante).

Per tutta la vita George dovrà servire il suo Paese nelle vesti di Re, non potrà pensare di seguire le sue ambizioni personali. Per contro, molti dicono che il giovane erede al trono troverà in sua sorella Charlotte un pilastro a cui appoggiarsi. La bambina, infatti è nota per essere molto responsabile e con la testa sulle spalle. Lei di certo saprà stargli accanto e dargli forza nei momenti difficili.