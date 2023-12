Gaza, raid a Natale su campo profughi: 70 morti

(Adnkronos) –

Almeno 70 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo al campo profughi di Al-Maghazi nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Al-Jazeera sottolineando che un portavoce del ministero della Sanità palestinese descrive l'attacco di Israele come un "massacro". Durante la notte le operazioni militari israeliane si sarebbero concentrate nel centro della Striscia di Gaza, concentrate nei campi profughi di al-Maghazi e al-Bureij. Secondo Al Jazeera, nelle ultime 12 ore sono state uccise circa 100 persone, la stragrande maggioranza delle quali donne e bambini. Secondo la testata le bombe sono cadute su case ed edifici, distruggendo quartieri e infrastrutture, tra le quali le strade che conducono dentro e fuori dai campi profughi. Le forze armate di Israele (Idf) fanno riferimento ad una "guerra complessa e complicata" con 156 soldati uccisi dall'inizio delle ostilità. Nelle ultime ore, le Idf hanno reso noto di aver scoperto e distrutto una estesa rete di tunnel di Hamas. La 'ragnatela' è stata individuata all'inizio di dicembre e nelle gallerie sono stati trovati i corpi di 5 ostaggi morti, 3 militari e 2 civili. Il quotidiano Times of Israel segnala un quadro instabile al confine tra Israele e Libano. Hezbollah ha effettuato attacchi quotidiani con razzi, missili e droni nel nord di Israele, mentre le Idf hanno risposto con attacchi contro i siti e gli uomini del gruppo terroristico libanese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

