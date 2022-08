Gasparri, per Forza Italia priorità progetto per Roma ed il Lazio

“Roma e il Lazio sono in uno stato di abbandono. Il sindaco Gualtieri e il presidente Zingaretti non si sono curati del territorio. Per questa ragione Forza Italia sta predisponendo un progetto Roma e un progetto Lazio che porterà immediatamente all’attenzione del nuovo governo di centrodestra”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Per la Capitale e per la nostra Regione – aggiunge – occorrono interventi urgenti. Non soltanto quelli di ordine normativo per dare a Roma Capitale, modificando la Costituzione, i poteri che hanno le altre grandi capitali del mondo, ma interventi immediati per il decoro urbano, la pulizia della città e di tutta la regione.

Per accelerare la realizzazione di impianti che consentano la gestione del ciclo dei rifiuti. Per ripristinare la viabilità. Per potenziare le infrastrutture che colleghino il nord e il sud della regione, affrontando in maniera finalmente decisa il problema della via Pontina. Intervenendo in maniera incisiva sulla ricostruzione delle zone terremotate del nord della regione. Il progetto Roma e il progetto Lazio saranno un’assoluta priorità per Forza Italia”.

