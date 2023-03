Frosinone: trovato in possesso di cocaina e quasi 4 mila euro, arrestato 38enne a Ceccano

Trovato in possesso di 11 involucri di cocaina e di quasi 4 mila euro in contanti. Per questo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni di Ceccano, in provincia di Frosinone, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e sottoposto all’obbligo di dimora nel medesimo comune. Il fatto è avvenuto lo scorso 9 marzo, quando i militari, dopo un prolungato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del 38enne, sono entrati nell’appartamento per una perquisizione. Nell’immobile sono stati trovati 11 involucri contenente cocaina, per un teso complessivo di 2,4 grammi. Inoltre, nel corso dell’ispezione, sono stati trovati un bilancino elettronico e 3.865 euro, ritenuti provento dello spaccio. Tutto il materiale e i contanti sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito e secondo quanto disposto dal Tribunale di Frosinone, l’uomo è stato portato nella sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il 13 marzo, a seguito di udienza di convalida, al 38enne sono stati applicati gli arresti domiciliari.

