Frosinone, il comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza visita il comando provinciale

Il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, nella giornata di oggi ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, ove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. t. SFP Cosimo Tripoli.

L’Ufficiale Generale, dopo aver ricevuti gli onori di rito, ha partecipato ad un briefing operativo, nel corso del quale sono state illustrate le peculiarità del tessuto sociale, economico e produttivo della provincia e le principali attività in corso da parte dei Reparti dipendenti, orientate verso i fenomeni illeciti maggiormente insidiosi. In tale ambito, i Comandanti dei Reparti hanno illustrato gli strumenti e le tecniche investigative poste in campo per fronteggiare le condotte a particolare connotazione fraudolenta e maggiormente pericolose per le risorse pubbliche, quali le frodi all’I.V.A., le indebite compensazioni di crediti fittizi, il sommerso nel mondo del lavoro, lo sfruttamento di manodopera e le violazioni in materia di spesa pubblica, con particolare riguardo ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Analoga attenzione è stata posta sull’attività operativa relativa ai comparti della lotta alla criminalità organizzata, del traffico di sostanze stupefacenti e delle violazioni nel settore delle accise, con particolare riferimento ai carburanti per autotrazione, soffermandosi, sotto tale ultimo profilo, sulle attività a tutela della trasparente applicazione dei prezzi, sui controlli sulla qualità dei prodotti e sulle condotte di frode.

Successivamente, l’Ufficiale Generale ha incontrato le Autorità provinciali, in particolare il Prefetto della Provincia di Frosinone, dott. Ernesto Liguori, il Questore di Frosinone dott. Domenico Condello e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Col Gabriele Mattioli, ai quali ha espresso il proprio sentito ringraziamento per la collaborazione e la considerazione mostrata verso il Corpo nelle rispettive attività istituzionali.

Nel prosieguo della visita, il Comandante Regionale ha incontrato gli Ufficiali e una rappresentanza di militari del Comando Provinciale e di tutti i Reparti dipendenti, che ha avuto modo di salutare e ringraziare personalmente per il quotidiano impegno a favore della collettività, dedicando un pensiero anche ai familiari dei finanzieri, che condividono le gioie ma anche i sacrifici di una professione così delicata. Nell’occasione, era presente anche una delegazione delle Sezioni in ambito provinciale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, con le quali il Generale si è intrattenuto, rimarcando il forte legame che unisce i militari in servizio con le Fiamme Gialle in congedo, testimoni e depositarie delle tradizioni e dei valori del Corpo.

Al termine dell’incontro, il Gen. Div. Virgilio Pomponi ha rivolto ai Finanzieri della provincia parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti nei diversi comparti operativi, sottolineando come gli stessi rappresentino la prova tangibile dell’efficienza della mission svolta quotidianamente dalle Fiamme Gialle che operano sul territorio della Provincia di Frosinone.