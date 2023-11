Fratelli d’Italia, a Milano la manifestazione ‘Muro di Berlino’

(Adnkronos) – A Milano oggi, 11 novembre 2023, la manifestazione ‘La libertà oltre ogni muro’ organizzata da Fratelli d’Italia in occasione del 34esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. In piazza Cordusio sono presenti circa 200 persone, tra cui diversi militanti, mentre sul palco si attendono gli interventi di diversi esponenti del partito, tra cui il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il ministro del Turismo e coordinatore regionale lombardo, Daniela Santanchè. "Questa manifestazione è una tradizione che Milano, in particolare, ha sempre mantenuto, cioè ricordare questa data, che completa la libertà per tutta l’Europa e che segna la fine delle dittature. In questo momento quello della guerra è il muro più importante da abbattere”, ha detto La Russa, arrivando in piazza. “Il comunismo c’è ancora in Cina, ma in Europa, con la caduta del muro, è tornata la democrazia, la libertà – ha sottolineato la seconda carica dello Stato – Adesso l’impegno è quello di abbattere ogni muro, come quello della guerra, dell’odio, della conflittualità anche politica, a volte inutile”. “A tanti brucia da pazzi che a presiedere il Senato ci sia uno della nostra storia, mamma mia quanto gli brucia, eppure grazie a Dio, nessuno al Senato mi ha mai accusato di non rispettare al massimo il mio ruolo”, ha poi affermato La Russa, intervenendo dal palco. Presenti anche il coordinatore metropolitano, Stefano Maullu, il deputato Riccardo De Corato, il capodelegazione FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, l’ex ministro Giulio Terzi di Sant'Agata, il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti. Tra i testimonial attesi per un intervento anche l’attivista per i diritti umani a Cuba Colette Rodriguez, Tamara Steinberg, direttrice del museo della brigata ebraica, padre Jalal Yako, sacerdote iracheno e testimonial di Aiuto alla Chiesa che soffre e Shrazad Sholeh, presidente dell'associazione ‘Donne Democratiche Iraniane in Italia’. Alle spalle del palco, tra fiori rossi e bianchi, spicca un muro fatto di cartoni che verrà abbattuto alla fine della manifestazione. A colorarlo, tra le altre, le scritte ‘comunismo’, ‘censura woke’, ‘utero in affitto’, ‘terrorismo islamico’, ‘odio religioso’, ‘carne sintetica’, ‘cancel culture’, ‘teoria gender’, oltre a uno stencil che ritrae l’attivista svedese Greta Thunberg. A risuonare in piazza le note dei Pink Floyd ‘Another Brick in The Wall’ e ‘Il cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano. Atteso in chiusura della kermesse il cantante Fausto Leali, che terrà un concerto. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

