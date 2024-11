Francesco Cicchella: età, studi, imitazioni famose, il regalo a Maria De Filippi, fidanzata famosa

curiosità sulla vita privata e la carriera del comico e cantante partenopeo Francesco Cicchella, ospite oggi di Verissimo.

Francesco Cicchella, con la sua irriverenza, eccentricità e fama, si è affermato come uno degli artisti più divertenti e poliedrici del panorama italiano.

La sua capacità di spaziare tra imitazione, musica, comicità e recitazione lo ha reso un volto noto della televisione italiana, in particolare grazie alla sua partecipazione e vittoria al programma “Tale e Quale Show” nel 2015. Questo successo, unito alla sua presenza in “Made In Sud”, ha consolidato il suo rapporto con il pubblico, dimostrando la sua versatilità artistica.

Francesco Cicchella, vita privata e carriera

Fin dalla giovane età, Francesco Cicchella ha mostrato una passione innata per il teatro e la musica, culminata con la sua formazione professionale in Jazz al Conservatorio. La sua carriera televisiva ha preso il via nel 2007 con la partecipazione a “Cominciamo bene”, dove ha esibito le sue prime doti di cantante e imitatore. L’ingresso nel cast di “Made in Sud” nel 2009, insieme al duo Doppia Coppia, ha permesso a Cicchella di affinare la sua abilità nell’imitare celebri artisti, catturando l’attenzione del pubblico.

La vittoria a “Tale e Quale Show” ha aperto a Cicchella le porte di numerose trasmissioni televisive, tra cui “Stasera tutto è possibile”, “Enjoy” ed “Honolulu”, consolidando il suo successo. Nel 2016, ha esordito nel mondo del cinema con il film “Vita, cuore, battito”, e ha continuato a deliziare il pubblico con le sue imitazioni in programmi recenti come Only Fun su Nove, dove ha presentato memorabili interpretazioni di Achille Lauro e Cesare Cremonini.

Il rapporto tra Francesco Cicchella e Maria De Filippi si distingue per essere particolarmente speciale. L’artista è stato invitato a esibirsi più volte ad Amici, creando momenti indimenticabili, come quando ha regalato alla conduttrice una sciarpa del Napoli, dimostrando il calore e l’affetto che lega i due. Oltre alla sua carriera, Francesco Cicchella condivide una serena storia d’amore con Naomi Buonomo. La coppia, che ha trovato stabilità sentimentale dopo un incontro durante un provino musicale, vive oggi una felice convivenza, testimoniando un aspetto più intimo e personale della vita dell’artista.

Nonostante i successi già conseguiti, Francesco Cicchella continua a guardare avanti, con il desiderio di esplorare nuovi orizzonti artistici. Per il 2025, ha annunciato l’inizio del tour con lo spettacolo “Tante Cose Belle”, promettendo al suo pubblico, che lo segue fedelmente in tutta Italia, grandi risate ed emozioni, confermando il suo impegno nel regalare arte e divertimento.