Francesco Arca: età, studi, tv, moglie, figli, dove vive

Curiosità sulla vita privata e la carriera dell’ex di Uomini e Donne e oggi attore, Francesco Arca: cosa c’è da sapere.

Nato a Firenze il 14 ottobre 1979, Francesco Arca ha compiuto 44 anni. La sua carriera inizia nel mondo della moda come modello, ma ben presto si trasferisce a Roma per inseguire il suo vero sogno: diventare attore.

Dopo aver studiato recitazione e dizione, Arca fa il suo debutto televisivo nel 2004 partecipando al reality show Volere o volare. La sua popolarità cresce quando diventa tronista nel programma Uomini e Donne di Canale 5. Da lì in poi, la sua carriera decolla con ruoli in serie televisive di successo come Distretto di Polizia e Le tre rose di Eva, oltre a partecipazioni cinematografiche in film quali Scusa ma ti voglio sposare e Allacciate le cinture.

Vita privata: relazioni, moglie e figli

Francesco Arca ha avuto diverse relazioni note al pubblico con donne famose tra cui Claudia Velli, Jennifer Rodriguez, Laura Chiatti, Anna Safronick e Irene Capuano. È con quest’ultima che l’attore ha trovato stabilità sentimentale. La coppia è insieme da undici anni ed è stata benedetta dalla nascita di due figli: Maria Sole nel 2015 e Brando Maria nel 2018. Nonostante la loro vita sia costantemente sotto i riflettori mediatici, Francesco Arca e Irene Capuano preferiscono mantenere un basso profilo riguardo alla loro vita familiare.

Uno degli eventi più tragici nella vita di Francesco Arca è stata la perdita del padre Silvano quando aveva solo sedici anni. Il padre morì durante una battuta di caccia in Toscana il 23 dicembre del 1995. Questa perdita ha segnato profondamente l’attore tanto da ispirarlo a scrivere un libro autobiografico intitolato Basta che torni, edito da Mondadori.

Il libro rappresenta un viaggio introspettivo nell’animo dell’attore ed è un omaggio struggente alla figura paterna scomparsa prematuramente. Attraverso le pagine del romanzo autobiografico, Francesco condivide i suoi ricordi più intimi legati al padre Silvano ed esprime il dolore per una perdita che ancora oggi lo accompagna.

In occasione della presentazione del suo primo libro nelle scorse settimane, Francesco non ha nascosto la commozione parlando del significato profondo che queste parole hanno per lui: “‘Basta che torni’ gli dicevo senza riuscire a nascondere la commozione”. Con questa frase simbolica rivolta al padre scomparso troppo presto si evince tutto l’amore incondizionato che legava (e continua a legare) l’attore alla figura paterna.

L’apparizione recente di Francesco Arca nella puntata odierna di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 offre al pubblico non solo uno spaccato sulla sua carriera artistica ma anche uno sguardo più intimo sulla persona privata dell’attore fiorentino così amato dal pubblico italiano.