Francesca Tocca perché ha lasciato Amici, finalmente la verità: “Non è stato semplice”

Perché la ballerina Francesca Tocca ha lasciato il talent di Canale 5? Dopo mesi la verità sull’addio ad Amici 24.

Da settembre, i fan di Canale 5 e in particolare quelli del talent show Amici si sono interrogati sul motivo per cui Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, non facesse più parte del corpo di ballo del programma. Le speculazioni erano molte, tra cui quella che suggeriva una sua partenza in seguito al licenziamento del marito. Tuttavia, le cose non stanno così come molti pensavano.

In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante il programma Verissimo, Francesca Tocca ha finalmente svelato il motivo della sua assenza da “Amici”. La ballerina ha dichiarato: “Non è stata per niente semplice la decisione che ho preso però l’ho presa perché ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di fermarmi un attimo. Ho fatto anni stupendi, ringrazio tutti li dentro. Sono stati fondamentali”.

Amici, le parole di Francesca Tocca

Durante l’intervista, è emersa chiaramente la nostalgia e l’affetto che Francesca nutre verso il talent show. Nonostante la sua decisione sia stata maturata internamente e non imposta dalla redazione, la ballerina ha espresso quanto profondamente le manchi far parte della famiglia di Amici: “Lì mi sono sempre sentita a casa, in famiglia e mi mancano da morire, mi manca tutto. Però mi sono ascoltata e ho detto che forse era arrivato il momento di cambiare”.

Questa scelta personale non è stata accolta positivamente da tutti coloro che le sono vicini; sia sua figlia Jasmine sia i suoi genitori sembravano avere delle riserve su tale decisione. Francesca Tocca ha approfittato dell’intervista per ripercorrere alcuni momenti salienti della sua vita privata e professionale. Ha parlato dell’amore profondo per i suoi genitori e fratelli così come del suo rapporto con Raimondo Todaro, segnato da alti e bassi ma oggi più forte che mai.

Il legame con la figlia Jasmine emerge come uno degli aspetti più toccanti dell’intervista. Nonostante Francesca abbia cercato di tenere Jasmine lontana dal mondo della danza a causa dei numerosi sacrifici richiesti, sembra che la bambina desideri ardentemente seguire le orme dei suoi genitori nel mondo della danza.

Infine, un tema importante affrontato durante l’intervista riguarda gli attacchi di panico sofferti dalla ballerina in passato. Un problema superato grazie all’amore delle persone care dimostrando ancora una volta quanto sia importante il sostegno emotivo nei momenti difficili.