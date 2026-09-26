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Formula 1, oggi si corre il Gp di Baku – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Oggi, sabato 26 settembre, il Circus si dà appuntamento a Baku, in Azerbaigian, per il 15° appuntamento del Mondiale. Il Gran Premio non si corre di domenica, come al solito, su richiesta esplicita delle autorità locali e degli organizzatori per evitare la concomitanza con il 27 settembre, data in cui il Paese celebra la Giornata del Ricordo (Anım Günü), ricorrenza nazionale per commemorare i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020. 

Il pilota della Mercedes George Russell scatta dalla pole position, in prima fila con lui il ferrarista Charles Leclerc. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren e Isack Hadjar con la Red Bull. Parte invece dalla sedicesima posizione il leader del Mondiale Kimi Antonelli con l’altra ‘Freccia d’argento’. L’emiliano proverà la rimonta dalle retrovie come fatto a Monza.  

Dove vedere il Gran Premio? Il Gp di Baku inizierà alle 13 e sarà visibile in diretta su Sky, ai canali Sky Sport F1 (207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8, ma in differita, alle 16. 

Il prossimo appuntamento del mondiale sarà il Gp del Bahrain, in programma nel fine settimana dal 2 al 4 ottobre.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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