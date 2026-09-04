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Formula 1, oggi prove libere Gp Monza: orario e dove vederle in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con le prove libere del Gp di Monza. Oggi, venerdì 4 settembre, il Circus torna con le prime due sessioni in pista nel weekend del Gran Premio d’Italia. In testa al Mondiale piloti c’è Andrea Kimi Antonelli, a +59 sul compagno di squadra della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, primi inseguitori a pari punti. A causa di una penalità, Antonelli scatterà dall’ultima posizione in griglia nel Gran Premio di domenica 6 settembre. Ecco il programma, gli orari e dove vedere gli appuntamenti odierni del Gp di Monza in tv e streaming. 

 

Ecco il programma e gli orari del Gran Premio d’Italia oggi, venerdì 4 settembre:  

Ore 12.30: Prove Libere 1 

Ore 16: Prove Libere 2 

 

Le prove libere del Gp di Monza di oggi, venerdì 4 settembre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti odierni del Gran Premio d’Italia saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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