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Forlì, ucciso a coltellate dopo una lite nella notte: un sospettato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Omicidio nella notte a Forlì, dove un un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte dopo una lite. Poco prima delle 3 di questa notte, la Polizia è infatti intervenuta in una macelleria su richiesta di uno straniero che era nel locale e che ha segnalato la presenza di un uomo privo di vita. Dopo essere arrivati sul posto, i poliziotti hanno forzato la porta di accesso e sono entrati, trovando una persona ferita e un corpo esanime dietro al bancone.  

Secondo quanto fa sapere la Polizia in una nota, “il cadavere presentava evidenti lesioni da arma da taglio e segni di colluttazione”. Sul posto è intervenuto personale del 118, la Squadra Mobile, il magistrato di turno, il medico legale e il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna e di Forlì. “Dai primi accertamenti sembra che il decesso sia avvenuto al termine di una lite tra cittadini stranieri – si legge ancora nella nota –. Al momento un sospettato è in Questura per essere interrogato”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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