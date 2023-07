Fondi: Pugilato, agonismo, inclusione e emozioni domenica in Piazza De Gasperi

Sport, inclusione, motivazione ma anche agonismo grazie alla partecipazione di campioni italiani e talentuosi combattenti: sono alcuni dei temi toccati domenica in un’appassionante serata organizzata da Davide Zomparelli e Annunziata Patti in collaborazione con l’associazione Excelsior Boxe di Marcianise.

Piazza Alcide De Gasperi si è trasformata, per una sera, in un grande ring ma anche in una vetrina che ha dato la possibilità ai promotori di far conoscere gli autentici valori del pugilato, uno sport tutt’altro che violento ma, anzi, basato sulla disciplina e sul rispetto per il prossimo e per l’avversario.

«L’evento – spiega Davide Zomparelli – è stato organizzato dall’Excelsior Boxe di Marcianise, considerata l’élite di questa disciplina in Campania che ha “dato alla luce” fior fior di campioni, con il coinvolgimento delle scuole presenti nel nostro territorio, tra Fondi e Monte San Biagio, che si propongono non solo di insegnare la boxe ma anche di includere i ragazzi meno fortunati, che non hanno grandi possibilità economiche o che hanno preso una strada sbagliata. Molti giovani, appassionandosi a questa disciplina, sono stati letteralmente strappati da vecchie cattive frequentazioni e portati in un ambiente sano dove è possibile respirare gli autentici valori dello sport». Il pubblico ha infine avuto la possibilità di ammirare sul ring alcune promesse del pugilato come Davide Semenzato.

«In qualità di presidente della commissione Sport – commenta Cristian Peppe, che ha portato i saluti del sindaco Beniamino Maschietto – sono molto orgoglioso che la Città di Fondi abbia potuto ospitare questo evento sportivo. Le storie ascoltate domenica sera mi hanno emozionato. Ho potuto apprezzare lo straordinario lavoro fatto dal maestro Enzo Brillantino della scuola di pugilato Excelsior Boxe di Marcianise che hanno evidenziato lo straordinario potere del pugilato e le potenzialità di disciplina che insegna, oltre al rispetto per l’avversario, la capacità di canalizzare le energie verso qualcosa di fortemente positivo per l’individuo e per la società». A complimentarsi con gli organizzatori e a congratularsi con i campioni presenti anche il consigliere Franco Carnevale che ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...