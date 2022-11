Nuovo impulso alle attività della Fondazione Siav Academy, fondata nel 2009 da Alfieri Voltan, Presidente di SIAV, azienda informatica leader in soluzioni di gestione documentale, con il fine di divulgare e valorizzare tutte le attività di carattere scientifico e culturale promosse dal Gruppo.

La Fondazione, appartenente all’associazione Amici dell’Accademia dei Lincei, ha l’obiettivo di contribuire al dibattito e alla diffusione delle conoscenze delle tecnologie e delle normative in materia di digitalizzazione dei processi documentali nella Pubblica Amministrazione e nelle imprese.

A tale scopo è stato costituito un nuovo Comitato scientifico che ha il compito di approfondire i temi più critici e di interesse nazionale che gli attori del sistema economico nazionale, di natura pubblica o privata, dovranno affrontare per rispondere alle sfide dettate dal Governo con il PNRR e con le azioni che verranno messe in campo per adempiere alle strategie Europee per la digitalizzazione nel decennio 2020-2030.

Il primo appuntamento, dal titolo “Il Paese nel contesto del decennio digitale europeo 2030: riflessioni su stato dell’arte e prospettive,” è stato il 25 novembre e, in forma di tavola rotonda, ha visto nuovamente la collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei, che ha messo a disposizione uno spazio straordinario quale l’Auditorio di Villa Farnesina.

Tra gli obiettivi cardine della Fondazione figura l’incentivazione del dibattito e dell’evoluzione scientifica, normativa e applicativa sui temi della dematerializzazione e l’appuntamento capitolino incentrato su un tema fortemente cogente per le organizzazioni pubbliche e private, anche alla luce dell’attuazione del PNRR, risponde sia a questa finalità sia a quelle formative. La Fondazione Siav Academy è nata, infatti, anche per dar vita a convegni, corsi e seminari, per la formazione, lo sviluppo e la diffusione della conoscenza sui temi della dematerializzazione e dell’Amministrazione Digitale.

“Siamo davvero molto lieti di poter ridare vita agli incontri della Fondazione SIAV Academy e di farlo interfacciandoci con un’istituzione quale l’Accademia dei Lincei. Siamo orgogliosamente parte dell’Associazione Amici Accademia dei Lincei, prezioso contesto di costante illuminazione e crescita, che anche in questa occasione è stato davvero importante. Il tema che andremo ad affrontare, come è facile intuire, è di cruciale rilevanza per ogni ambito del nostro tessuto pubblico, economico e sociale. Abbiamo, pertanto, voluto metterlo subito al centro delle nostre attività poiché la data di scadenza per centrare i traguardi digitali di carattere comunitario è davvero vicina e non solo non possiamo mancarla, ma dobbiamo arrivarci forti di visioni e risultati che auspicabilmente siano già in anticipo sull’asse del futuro che ci indica”, commenta Alfieri Voltan, Presidente della Fondazione Siav Academy.

Il nuovo Comitato scientifico e agenda dei lavori

Oltre al focus su un tema cogente e di cruciale rilievo per soggetti pubblici e privati, anche alla luce dell’attuazione del PNNR, l’incontro ha avuto un’ulteriore significativa valenza poiché ha rappresentata il primo momento pubblico in cui il nuovo Comitato scientifico della Fondazione si confronterà con i principali attori del sistema in una tavola rotonda coordinata dalla dott.ssa Maria Pia Giovannini.

Costituito da accademici ed esperti di alto profilo, il Comitato scientifico è nato proprio per investigare i temi più critici e di interesse nazionale che gli attori del sistema economico italiano, attivi in realtà pubbliche e di natura privata, dovranno fronteggiare per saper rispondere prontamente alle sfide dettate dal Governo, con il PNRR e con le azioni connesse all’adempimento alle strategie Europee per la digitalizzazione nel decennio 2020-2030.

Mi piace: Mi piace Caricamento...