Fondazione Anna Mattioli, partecipazione ed entusiasmo per il progetto ‘EduBioBimbi’

(Adnkronos) – Grande entusiasmo e partecipazione per la presentazione del progetto EduBioBimbi, svoltosi nella mattinata del 31 gennaio, presso il teatro della scuola primaria A. Frank di Parma. Una giornata all’insegna della tutela della natura come base di buon vivere e della sana crescita delle giovani generazioni. Questi i principi del virtuoso percorso, che coinvolge gli studenti delle elementari in una serie di iniziative formative e ludiche sul benessere collegato alla sostenibilità ambientale ed incentrato sul rispetto del pianeta e delle persone. E al contempo, con l’obiettivo di offrire un approccio olistico e complessivo all'educazione ambientale dei bambini nel nuovo contesto dei cambiamenti climatici. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione Anna Mattioli, Roberto Pagliuca: “Siamo molto contenti per questo progetto in cui i piccoli sono i grandi protagonisti di un possibile cambiamento. La presentazione di 'EduBioBimbi' cade, peraltro, a due anni esatti dalla scomparsa di Anna Mattioli, donna volitiva e generosa, di una famiglia parmigiana doc che ha sempre inteso il valore etico di fare impresa per bene. Anna aveva un sogno: restituire al territorio quel che da esso aveva ricevuto e destinarlo alla cura delle sue radici più vulnerabili. Dopo due anni, grazie alla attività della Fondazione che ne porta il nome, possiamo dire che il suo desiderio si sta concretizzando”. All’evento hanno preso parte, oltre a Roberto Pagliuca, Barbara Galanti, direttrice generale della Fondazione Anna Mattioli; Agnese Tirabassi, Preside IC G. Ferrari, accompagnata dalle classi della scuola, Chiara Rossi, responsabile dei Servizi educativi del Comune di Parma, Elisabetta Zanichelli responsabile dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, Andrea Ferrante, consulente sostenibilità e ambiente della Fondazione Anna Mattioli, e Gemma Adorni, referente del progetto 'EduBioBimbi' e membro del gruppo spontaneo di volontari I monnezzari di Parma. Durante la presentazione è giunto anche il saluto istituzionale, tramite video messaggio, dell’ex ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

