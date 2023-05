Fiumicino, Lista civica Baccini Sindaco: Su giunta da sinistra nessuna morale

Avevamo appena finito di chiedere all’opposizione un minimo di coerenza, dopo 10 anni di pseudo amministrazione, mettendo da parte piccole speculazioni per lavorare insieme al bene di Fiumicino e invece siamo stati subito smentiti.

Che siano loro, proprio loro, a parlare di colonia romana fa sorridere. Sindaco di Capalbio, prima assessora alla cultura di Roma (Daniela Poggi, mai pervenuta qui in città), assessorato al turismo mai nominato, quello alla cultura per 5 anni fermo nelle mani di Montino. Per entrambi zero fondi stanziati, al pari dello sport.

Noi crediamo fermamente invece che sia il turismo, che la cultura come lo sport e la formazione siano asset fondamentali per il rilancio di questo territorio e abbiamo chiesto al neo sindaco Baccini non solo di puntarci con forza ma anche di affidarle a una donna con un curriculum corposo, competente, preparata che avrà l’arduo compito, povera lei, di rimettere insieme i cocci dopo 10 anni di nulla.

Al neo assessore Valentina Torresi va tutta la nostra stima e la nostra solidarietà per questi piccoli e insulsi attacchi.

Alla sinistra invece tutta la nostra comprensione: debolucci in maggioranza, debolucci all’opposizione. C’è da capirli. Pensavano di vincere. Si sono ritrovati a essere mandati a casa senza arrivare al ballottagio. Prima volta a Fiumicino.

Mentre loro provano a superare la cocente delusione noi ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo a lavorare sul serio, per il bene di questa città.

Firmato Federica Poggio e Giuseppe Picciano, consiglieri comunali lista civica Baccini Sindaco