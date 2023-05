Fiumicino, I tavoli del Porto: Confronto pubblico con i candidati Ezio Di Genesio e Walter Costanza

Si è tenuta ieri l’assemblea pubblica con i due candidati sindaco, che ringraziamo, che hanno

risposto in prima battuta all’appello del Comitato Tavoli del Porto per affrontare il tema della portualità

a Fiumicino.

In premessa il Comitato ha ricordato che sulla Foce del Tevere incombono due grandi progetti di

Porto quello al Faro di iniziativa privata (Royal Caribbean) e quello a ridosso del porto canale di

iniziativa pubblica (Autorità di Distretto Portuale) e elencato le conseguenti criticità e gli impatti

sull’ambiente e sul tessuto sociale.

La posizione di Walter Costanza è apparsa subito netta e chiara nell’esprimere la volontà politica di

opposizione al progetto di portualità crocieristica per entrambi i progetti sopra citati. Si è dichiarato

invece a favore della realizzazione del porto peschereccio ed eventualmente anche del porto

turistico al Faro, ma a condizione di una sensibile riduzione delle strutture che ora considera

eccessivamente impattanti.

Anche Di Genesio si è dichiarato a favore del porto peschereccio con annessa ricollocazione delle

strutture cantieristiche ora presenti in darsena.

Per quanto riguarda la funzione turistica Di Genesio si è dichiarato favorevole di questa soluzione

progettuale già approvata in via definitiva e oggetto di concessione al vecchio Faro. Per la funzione

crocieristica invece il tema è più complesso (ricordiamo che è contemplata da entrambi i progetti),

Di Genesio ha affermato che in base alla normativa vigente, un porto turistico ai fini diportistici in

concessione ad un privato, come quello al Vecchio Faro, non può essere trasformato in porto

croceristico che è un’attività di pertinenza statale. Se, però, tale normativa venisse superata il

candidato, accettando supinamente la decisione delle autorità statali, non ha escluso che si possa

realizzare un porto crocieristico a Fiumicino, purché ci sia un solo porto e non due come nelle attuali

previsioni. All’incalzare delle domande non è emersa una volontà politica di opporsi a questa

soluzione.

Il Comitato, in conclusione, ha ricordato che porterà avanti l’impegno con successive iniziative,

chiunque sarà il prossimo sindaco per comprendere come si intendono affrontare le criticità che

deriveranno dalla trasformazione del litorale.

Entrambi i candidati si sono presi l’impegno per il futuro, ad aprire un tavolo di confronto su questo

tema.

Informiamo, infine, che domani una delegazione del Comitato incontrerà il candidato Mario Baccini

e, se si determineranno le condizioni, in sede separata anche il candidato Cutolo.

I Tavoli del Porto