Firestone Roadhawk 2 Enliten: il nuovo pneumatico Touring estivo

(Adnkronos) –

Firestone presenta il nuovo pneumatico Touring estivo Roadhawk Enliten 2.

Una maggior resa chilometrica rispetto al Roadhawk 2 e una consistente riduzione della resistenza al rotolamento del 12%, Firestone ha migliorato ulteriormente le prestazioni della precedente generazione rendendo il nuovo Roadhawk 2 Enliten perfetto anche per i veicoli elettrici. Sarà commercializzato a partire da gennaio 2024 con 112 misure, in Europa e Medio Oriente sarà disponibile inizialmente nelle misure da 17 a 21 pollici, le misure da 16 pollici saranno disponibili da gennaio 2025. È stato progettato per offrire un’eccellente resa chilometrica e una bassa resistenza al rotolamento, il nuovo Roadhawk 2 Enliten combina un’innovativa tecnologia di miscelazione con l’integrazione di Nano Pro-Tech, una mescola ad alto contenuto di silice che garantisce una robusta resistenza all’abrasione e una maggiore resa chilometrica (+20% rispetto alla precedente generazione di Firestone Roadhawk). Una piattaforma tecnologica sviluppata presso il Centro di Ricerca e Sviluppo Bridgestone nei pressi di Roma, il nuovo Roadhawk 2 Enliten è stato studiato per adattarsi perfettamente anche alle auto ibride ed elettriche. "Gli automobilisti di tutti i giorni chiedono sicurezza sulle strade e, nel clima attuale, un maggiore rapporto qualità-prezzo", afferma Steven De Bock, Vicepresidente Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA. "Roadhawk rappresenta il meglio dell’offerta Firestone e ora lo abbiamo portato a un livello superiore introducendo le incredibili caratteristiche della tecnologia ENLITEN. Inoltre, essendo uno pneumatico pronto per la mobilità elettrica e con una gamma di misure più ampia, molti più automobilisti potranno godere i vantaggi delle prestazioni del nuovo prodotto Firestone". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...