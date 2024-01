Firenze, vasto incendio in periferia. A Campi Bisenzio l’invito a non aprire le finestre

(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all'una della notte a Firenze per un incendio di masserizie e rifiuti in un'area all'aperto in via Curzio Malaparte, alla periferia della città, tra il quartiere delle Piagge e l'area industriale dell'Osmannoro. L'intervento, spiegano i vigili del fuoco, ha permesso di contenere l'incendio, evitando la propagazione da un lato a un piazzale dove erano parcheggiate più auto, dall'altro alle officine di manutenzione di Rfi che non hanno subito danni. Sul posto al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco più mezzi in supporto come autobotti tra cui una da 25.000 litri per un totale di 25 uomini e 10 automezzi. Terminata la prima fase di contenimento, è stato necessario l'intervento dei mezzi di movimento terra dei vigili del fuoco per lo smassamento dei materiali interessati dall'incendio. A seguito dell'incendio, il Comune di Campi Bisenzio ha invitato la cittadinanza, in particolare gli abitanti dell’abitato di San Donnino, fino a nuova disposizione "a non aprire le finestre delle proprie abitazioni, non far uscire gli animali dalle abitazione e/o aree di ricovero, non utilizzare i prodotti agricoli delle aree interessate. Si invitano i cittadini ad adeguarsi a questi comportamenti fino a nuovi accertamenti". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

