Firenze: assolto professore accusato di abusi sessuali su studentessa

(Adnkronos) – Il Tribunale di Firenze ha assolto un professore di un liceo fiorentino che era accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa che all’epoca dei fatti oggetto del procedimento aveva 16 anni. Le indagini, avviate in seguito a una lettera anonima, vennero condotte dalla squadra mobile di Firenze. Secondo le accuse, tra il giugno del 2019 e il luglio dell’anno successivo l’insegnate, cinquantenne, avrebbe costretto la studentessa a subire delle molestie sessuali. La presunta vittima, però, ha sempre negato di aver subito abusi e per questo al processo non si è costituita parte civile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

