Fiorello replica a Schlein: “Una volta i comunisti citavano Gramsci, adesso me”

(Adnkronos) – Si chiude anche la seconda settimana di 'VivaRai2!', il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona la sveglia a colpi di buonumore tra musica, balli, ospiti di lusso e soprattutto un'improbabile ed esilarante rassegna delle notizie del giorno. Fiorello ieri è stato citato da Elly Schlein, leader del Pd, per la frase 'Non avrei niente di nero da mettermi'. Non poteva mancare, quindi, la sua replica: "Una volta i comunisti citavano Gramsci, oggi citano me… Intestatemi pure una piazza, però mentre sono in vita. Mi accontento anche di un passo carrabile, ci potete scrivere 'Qui Fiorello non può parcheggiare – ha ironizzato lo showman – La Meloni, quando ha saputo che la Schlein non sarebbe venuta, ha subito detto 'Ora il Prosecco chi lo porta?'. Era molto dispiaciuta anche lei", ha concluso Fiorello. Nella puntata di ieri Fiorello aveva ironizzato sui principali temi che dominavano i giornali. A cominciare dall'invito di Giorgia Meloni ad Elly Schlein alla kermesse di Fratelli d'Italia ad Atreju. “A quanto pare Giorgia Meloni ha invitato Elly Schlein ad Atreju – ha commentato – Convinta che fosse una località, Schlein ha cercato Atreju su Google Maps ed è finita in un paese del Signore degli Anelli. Alla fine – conclude tra le risate in studio – ha ringraziato per l’invito, ma non ha accettato. ‘Non ho nulla di nero da mettermi’ pare sia stata la sua risposta”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

