Fiorello: “Morgan via da X Factor? Si lavora al sostituto, tra Mike Tyson, Hulk e Gengis Khan”

"Si fanno già i nomi dei sostituti" di Morgan nella giuria di 'X Factor': "Tra questi Mike Tyson, l'incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan". Non poteva mancare il graffio ironico di Fiorello sulla vicenda dell'allontanamento di Morgan dal bancone dei coach di 'X Factor'. Fiorello ha approcciato l'argomento in apertura di 'Viva Rai2', partendo da un ritaglio di giornale della sua particolarissima rassegna stampa: "Una festa di matrimonio è finita in rissa al ristorante", ha letto. "Sapete chi faceva il pianobar? Morgan!", ha aggiunto tra le risate. Poi ha raccontato quanto accaduto al giudice ad X Factor ed ha aggiunto: "La cosa è grave, vi dico solo che Sgarbi sta facendo da paciere. E Bugo ride a crepapelle sotto il post di Sky!" "Si sono formate delle fazioni – prosegue Fiorello -. Ma insomma, se chiami Morgan e fa il Morgan poi non te la devi prendere… io sto da questa parte qui. Se io prendessi Morgan e lui viene qua a fare il 'Ballo dei Cigni', gli direi 'fai qualcosa, insulta Biggio'. Con Morgan siamo sempre in contrasto ma nonostante questo la mia stima c'è sempre – ha poi concluso lo showman -. Riconosco la sua genialità, va preso così, anche se a volte è un po' scomodo".

