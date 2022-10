Finale Campionato Italiano Wing Foil 2022 FIV-CKWI

Si accende il semaforo sulla Finale del Campionato Italiano Wing Foil 2022, del circuito ufficiale CONI-FIV-CKWI, che verrà disputata nel primo week end ventoso compreso nel “waiting period” tra il 25 ottobre e il 18 dicembre 2022. Si daranno battaglia i migliori atleti del panorama italiano ed internazionale della disciplina airstyle e wave. L’evento è stato organizzato dall’ASD PK WATERSPORTS di Piercarlo Ricasoli atleta nazionale e appassionato istruttore di kitesurf, wingfoil e sup, di Nettuno, in collaborazione con il circolo FIV, Centro Velico L’Atollo, di Anzio. Fa da scenario alla gara una location d’eccellenza, l’Hotel Fogliano di Latina, che ospiterà atleti, staff tecnico e spettatori per il weekend designato. Non solo spettacolari evoluzioni in acqua in un’atmosfera competitiva ma anche un’occasione di festa scandita da aperitivi, serata di gala e festa finale con premiazione al tramonto.

Per chi non conoscesse ancora questo nuovo sport acquatico, il wing foil è nato alle Hawaii per poi esplodere in pochi anni in tutto il mondo: consiste in una vela gonfiabile (la wing) simile al windsurf e con una tavola dotata di un’appendice, l’hydrofoil, che quando prende velocità la fa volare sull’acqua.

L’evento potrà essere seguito, sia dal vivo che in diretta streaming

