Figuracce di Inter e Juve mentre la Lazio vola

CREMONESE-EMPOLI 1-0

La Cremonese riesce a mettere a segno un’altra vittoria in campionato e riesce a ottenerla contro l’Empoli in casa per 1-0. Il gol è firmato da Dessers in apertura di gara, al quarto minuto.

I lombardi lasciano così temporaneamente l’ultima posizione in classifica lasciando volentieri il posto alla Sampdoria.

SPEZIA-LAZIO 0-3

Una straripante Lazio maciulla lo Spezia in terra ligure con un secco 0-3 che non ammette discussioni. Troppa Lazio per uno Spezia che nella prima parte di gara ha cercato di fare la partita ma che poi ha dovuto arrendersi a una squadra con molta più tecnica.

Immobile su rigore, Felipe Anderson e Marcos Antonio a due minuti dalla fine i tre killer dello Spezia che resta quartultima in classifica mentre la Lazio consolida la seconda posizione in classifica, anche se in attesa della decisione del 19 aprile sulla penalizzazione della Juventus.

BOLOGNA-MILAN 1-1

Il Bologna parte in quarta e dopo appena un minuto va in vantaggio sul Milan infarcito di riserve con una rete di Sansone. I rossoneri però raggiungono il pareggio a 5 minuti dalla fine del primo tempo con un fendente preciso dal limite dell’area da parte di Pobega.

Il Milan, atteso dall’importante incontro di ritorno di Champions contro il Napoli, non avanza di molto in classifica ma resta sempre in piena zona Champions.

NAPOLI-VERONA 0-0

Punto d’oro per il Verona in casa del Napoli. I gialloblu fermano i partenopei sul punteggio di 0-0 concedendo ai padroni di casa solo il predominio del campo, ma nulla di più. Il Verona fa scuola nel saper pressare gli avversarsi e nel saper rendere la vita difficile a chiunque.

Le occasioni più chiare da gol sono arrivate nella ripresa con una traversa presa dal subentrato Osimehn ma soprattutto un’occasione d’oro avuta dal Verona sui piedi di Verdi che sugli sviluppi di un contropiede arriva davanti a Meret re nel tentativo di superarlo con un pallonetto, svirgola la sfera e la manda sul fondo.

Verona che resta terzultimo in classifica a una distanza di tre punti dallo Spezia e il Napoli, ormai campione d’Italia resta saldamente in testa alla classifica pur non avendo conquistato i tre punti.

INTER-MONZA 0-11

Brutta caduta interna dell’Inter contro il Monza che vince 0-1 a San Siro con un gol di Caldirola al 78mo minuto di gioco. Undicesima sconfitta in campionato dei nerazzurri che si allontanano dalla zona Champions

LECCE-SAMPDORIA 1-1

1-1 tra Lecce e Sampdoria con reti di Ceesay al 31mo e pareggio della Sampdoria con Rodriguez al 75mo. Lecce abbastanza tranquillo in classifica mentre la Sampdoria è sempre più proiettata verso la serie B

TORINO-SALERNITANA 1-1

Un pareggio annunciato tra Torino e Salernitana all’olimpico di Torino. Vanno in vantaggio i campani con Vihlena al nono minuti ma poi sarà il solito Sanabria al 57mo a pareggiare i conti per i padroni di casa.

SASSUOLO-JUVENTUS 1-0

Senza Berardi, il Sassuolo batte la Juventus 1-0 con un gol di Defrel nella ripresa. Una Juventus orribile e inesistente, forse la peggiore Juve, insieme a quella contro il Monza vista negli ultimi anni. E se non era per Perini, la Juve poteva prendere altri 2 gol e nessuno avrebbe potuto dire niente.

I migliori in campo per la Juve sono stai Perin che ha evitato un tracollo peggiore, e Pogba che ha giocato otto minuti ma che almeno ha fatto vedere sprazzi di classe e soprattutto di che pasta è fatta un vero campione.

Per il resto è tutto da buttare, ma proprio tutto. A proposito, al posto di Allegri avrei fatto giocare Vlahovic. Ah., mi dicono che c’era. Ok, come non detto

ROMA-UDINESE 3-0

E’ la Roma a portarsi in vantaggio nel primo tempo con un rigore che va a battere Cristante sul palo, ma sulla ribattuta del legno è lestissimo Bove a raccogliere e a bucare la porta di Silvestri.

Nella ripresa, al 55mo, raddoppia il capitano Pellegrini che mancava dal gol addirittura dal 4 gennaio e che trasforma alle spalle di Silvestri sugli sviluppi un contropiede micidiale dei giallorossi.

Al 67 per un fallo di mano di Mancini, l’Udinese hanno l’occasione per riaprire il match su calcio di rigore ma Pereyra si fa parare il penalty da Rui Patricio che blinda la porta dei giallorossi.

Ma al 92mo arriva anche il tris con Abraham che gira di testa all’indietro uno spiovente proveniente dalla sinistra da parte di Spinazzola.

Vince la Roma meritatamente con un risultato secco per 3-0 e rimane così sempre in piena zona Champions.

Domani sera alle 20.45 il posticipo FIORENTINA-ATALANTA chiuderà il quadro delle partite della giornata.