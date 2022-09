Festa di fine estate a Magicland il 10 settembre

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, annuncia la grande Festa di Fine estate, la ormai tradizionale serata per salutare l’estate in allegria con musica, danza e spettacolari fuochi d’artificio.

Il 10 settembre , a partire dalle ore 21.30 e fino all’una di notte:

Dj Set con Pierpaolo Pretelli, il ballerino e modello diventato noto nel 2015 per essere stato il primo velino di Striscia La Notizia;

con il ballerino e modello diventato noto nel 2015 per essere stato il primo velino di Striscia La Notizia; alle ore 23:45, invece, scintillanti fuochi d’artificio coloreranno il cielo. Uno spettacolo stupefacente che lascerà tutti a bocca aperta grazie ad un tripudio di giochi pirotecnici senza eguali;

coloreranno il cielo. Uno spettacolo stupefacente che lascerà tutti a bocca aperta grazie ad un tripudio di giochi pirotecnici senza eguali; tutte le attrazioni del parco divertimenti saranno inoltre aperte fino alle 2 di notte.

I biglietti per l’ingresso dalle ore 18:00 sono in vendita a soli €9,90 a persona per acquisto online (magicland.it) ed a €14 alle biglietterie di MagicLand.

Imperdibile offerta, inoltre, per gli OVER 65 che potranno acquistare il biglietto a loro dedicato per questo evento all’incredibile prezzo di €5. Questa offerta sarà disponibile solo alle biglietterie dietro presentazione di documento di identità.

Pierpaolo Pretelli, che sarà la star della serata, non ha bisogno di grandi presentazioni. Oltre ad essere stato il primo velino moro di Striscia La Notizia, nel 2020 si è classificato secondo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2021 ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti e, sempre nello stesso anno, Mara Venier lo ha scelto per affiancarla a Domenica In. Da settembre, lo vedremo in co-conduzione del GF Vip Party. Pierpaolo, che ha conquistato decine e decine di copertine, intratterrà il pubblico con le hit più in voga dell’estate, oltre a scattare foto con i propri fan, con un Meet&Greet che si terrà presso il Gran Teatro.

