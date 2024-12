Federica Pellegrini pronta per le feste di Natale in famiglia: la foto “a tema” con figlia e marito conquista tutti

Federica Pellegrini è pronta per festeggiare il Natale insieme alla sua famiglia e ha pubblicato da poco una foto che ha conquistato tutti.

Federica Pellegrini sta per festeggiare un altro Natale con la sua famiglia, unitissima e seguitissima sui social. La concorrente di Ballando con le Stelle ed ex campionessa di nuoto è sempre più legata al marito Matteo Giunta con cui ha avuto la bellissima figlia Matilde. La coppia possiede anche due cegnolini amatissimi, ciliegina sulla torta dello stupendo quadretto familiare.

La campionessa olimpica ha buonissime ragioni per festeggiare la fine di quest’anno alla grande. Ha infatti colpito tutti con le sue performance di ballerina a Ballando con le Stelle e con il self control che ha mostrato dopo l’addio al programma degli ex compagni di ballo Angelo Madonia e Samuel Peron. Un self control di cui ha sovente dato prova anche in passato e che è un po’ il suo marchio di fabbrica.

Federica è anche seguitissima sui social. Su Instagram vanta moltissimi followwer che lei aggiorna quotidianamente con scatti e video emozionanti della sua vita privata. E uno di questi video è stato pubblicato proprio oggi e ritrae il marito Matteo insieme alla figlioletta Matilde alle prese con le decorazioni natalizie.

Federica Pellegrini e l’adorabile video con marito e figlia

Nel video pubblictao dall’ex nuotatrice si vedono Giunta e la figlia di spalle mentre giocano con una particolare decorazione nataliazia, un albero di Natale di cartone appeso al muro e decorato con lucine. “E’ durato molto”, ha scritto scherzosamente Federica a corredo della foto, facendo riferimento alle lucine strattonate dalla piccola Matilde.

L’albero di cartone ha di certo stupito molti follower della concorrente di Ballando con le Stelle, ma si è trattato di una scelta “obbligata”. Federica si trova infatti lontano da casa, a Roma, a causa del programma e si è quindi “arrangiata” con un albero veloce da moltare e molto pratico. Si tratta comunque di un albero perfetto per i bambini perché dotato di adesivi ornamentali che i bambini possono divertirsi ad attaccare e staccare a loro piacimento.

Ora tutti non vedono l’ora di rivedere l’ex nuotarice sul palco di Ballando, alle prese con quella che di certo sarà una finale combattutissima. La Pellegrini dovrà infatti giocarsela con le favorite Guaccero e Nargi, che hanno dimostrato di avere doti fuori dal comune per quanto riguarda la danza. Ma lo stesso vale per Federica…