Federica in crisi al Grande Fratello, lo sfogo con Shaila: “Mi ha detto ‘mi fai schifo’ non so …”

Federica pare che stia vivendo una vera e propria crisi e si è voluta sfogare con l’amica Shaila, a lei ha svelato una cosa brutta successa.

Federica Petagna sta vivendo una serie di alti e bassi all’interno della casa del Grande Fratello, la ragazza ha avuto una lunga discussione con Shaila in cui ha raccontato una cosa brutta che le è successa, confidandole anche le parole che le sono state dette.

La situazione in casa sembra essere davvero molto tesa, dopo l’ingresso di Stefano, Alfonso non sembra essere molto sereno, cosa che era piuttosto prevedibile. Così Federica si trova al centro tra i due e adesso è accaduto l’impensabile.

Cosa ha detto Federica a Shaila, la ragazza senza parole per l’accaduto

Federica chiacchiera spesso con Shaila, si può dire che al momento sia lei la sua amica in casa, la persona con cui parla e cui chiede consiglio. E questa volta le ha raccontato che sta vivendo molto male la situazione in casa, non riesce a lasciarsi andare perché si sente sempre gli occhi di Alfonso addosso.

Ha spiegato che non parla nemmeno di baci con Stefano, ma anche solo divertirsi vicino ad altre persone, è diventato un problema, perché Alfonso sarebbe sempre lì pronto a guardarla e a giudicarla. “Mi ha detto anche ‘mi fai schifo’“, queste le parole che Federica ha svelato a Shaila. L’ex velina le ha detto che lei deve stare tranquilla e che – anche se è normale che Alfonso sia geloso – lei deve viversi la sua esperienza liberamente, capire se questa persona le piace e comunque non imporsi dei freni.

Federica della questione ne ha parlato anche con Alfonso, il quale le ha detto che è normale che lei si senta libera ma lui proprio non riesce a fare finta di niente, gli dà fastidio vederla con Stefano e la cosa è molto evidente. La ragazza vorrebbe sentirsi più libera e inizia a sentire tutta la pesantezza di questa situazione che proprio non le piace. Intanto il suo ex avrebbe riferito ad alcune concorrenti che lui e la sua ex si sarebbero baciati prima che entrasse il tentatore.

Cosa che se fosse vera potrebbe essere un vero colpo di scena. Alla luce di tutto quello che sta accadendo al Grande Fratello, è molto probabile che nella puntata serale ne vedremo delle belle, magari Alfonso mostrerà questo bacio, ma sicuramente assisteremo a un confronto tra Federica, Alfonso e Stefano. Potrebbe anche intervenire il famoso cugino di Titti che afferma di aver avuto una frequentazione con la Petagna, insomma i colpi di scena non mancheranno.