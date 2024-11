Federica e Alfonso di nuovo vicini al Grande Fratello, la confessione di lei riaccende la speranza: “Ne ho bisogno”

Federica e Alfonso pare abbiano avuto un primo riavvicinamento al Grande Fratello, il gesto di lei ha spiazzato il ragazzo.

Sono stati assieme otto anni e, nonostante la loro storia sia finita, pare che comunque tra di loro ci sia un forte legame. E quanto si sta vedendo di Federica Petagna e Alfonso D’Apice che hanno vissuto un momento molto tenero. E’ stato il gesto di lei a spiazzare non solo il suo ex ma anche il pubblico.

Alfonso non ha mai nascosto di essere ancora innamorato di Federica, ha più volte detto che dopo una storia del genere per lui sarebbe impossibile non amarla. Lei, invece, che ha iniziato a frequentare anche un’altra persona, il tentatore Stefano, ha più volte ribadito di non essere più innamorato. Eppure galeotto è stato il Flowers party nella casa del Grande Fratello.

Cosa è successo tra Alfonso e Federica al Grande Fratello, le parole di lei

Proprio mentre in casa tutti si divertivano, abbiamo assistito a quello che potrebbe essere definito a tutti gli effetti un primo riavvicinamento tra Alfonso e Federica. Da quando lui è entrato nella casa del Grande Fratello i due giovani ex hanno avuto diversi confronti, ma questa volta è stata lei a cercare un momento d’affetto con lui.

Così si è avvicinata ad Alfonso e l’ha abbracciato con grande trasporto. I due ragazzi sono poi usciti fuori in giardino e si sono messi a chiacchierare sul lettino, e anche in questo caso erano molto vicini. Alfonso ha chiesto alla sua ex se avesse avuto bisogno di un abbraccio in generale o di un suo abbraccio e lei ha risposto: “Di entrambi“. In confessionale Federica ha spiegato che per lei è normale avere momenti del genere con il suo ex nella casa, visto il legame e l’affetto che li lega.

Diverse le parole di Alfonso che comunque ha chiesto a Federica dopo quanto tempo ha iniziato a frequentarsi con Stefano, sottolineando come per lui non sia stata una cosa normale dopo anni di relazione. In confessionale il gieffino ha raccontato che per quanto gli faccia piacere abbracciare la sua ex, allo stesso tempo gli fa male alla luce di quello che prova.

Ha poi spiegato che il fatto che la sua ex abbia subito frequentato un altro gli ha fatto sorgere dei dubbi sulla loro relazione e ha iniziato a pensare che magari i sentimenti di Federica erano cambiati prima di Temptation Island. Ad ogni modo sembra che i due ragazzi abbiano ancora tanto da dirsi e vivere quest’esperienza al Grande Fratello farà il modo che ci saranno ancora nuovi confronti.