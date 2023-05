Fascia verde, Santori (Lega): “No cassa sulla pelle dei romani e sto favori a potenti. Domani tutti in Campidoglio”

“Il passo indietro dell’assessore Patanè è solo una prima vittoria di comitati e associazioni in protesta da tre settimane e fino ad ora ignorati. Sindaco Gualtieri ascolti Roma, dica la verità e non presti il fianco a facili sospetti, non abbandoni i cittadini, compresi quelli che lo hanno votato, nella avvilente persuasione che si voglia con questo provvedimento fare solo cassa, immediata con le sanzioni, e quindi favorire l’industria che produce veicoli, in omaggio al pensiero ecochic proveniente dall’Oriente”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, promotore della raccolta firme arrivata a 80.000 sottoscrizioni, e uno degli organizzatori della manifestazione di domani, mercoledì 10 maggio, in Campidoglio. “Senza gradualità e mezzi pubblici adeguati, senza fonti energetiche diversificate e in mancanza di interventi basati su dati certi e non sulla propaganda e gli interessi economici di qualcuno, la questione non può essere risolta. La petizione promossa dalla Lega ha raggiunto quasi 80mila firme solo online. Domani saremo in Campidoglio insieme ai Comitati ‘no ztl’ e a tutti i cittadini che vogliono fare sentire la propria voce per ribadire le ragioni del ‘no’: la delibera sulla fascia verde deve essere ritirata e deve essere aperto un vero tavolo di confronto” conclude Santori.

