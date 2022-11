Europeo Baseball 2023, tutti i gironi: Italia nel gruppo B

In un anno che promette tante scintille nelle competizioni di baseball, il calendario 2023 inizia a prendere forma con l’Europeo Elite che si aggiunge al World Baseball Classic di marzo e alle competizioni europee giovanili in attesa di assegnazioni.

L’Europeo 2023 di baseball si terrà in Repubblica Ceca dal 24 settembre al 1 ottobre, sui campi di Praga, Brno, Ostrava, Trebic e Blansko.

Si tratta della terza volta in cui la rassegna europea di baseball elite si tiene in Repubblica Ceca. I precedenti sono avvenuti nel 2005 e nel 2014 (co-organizzata con la Germania) e in entrambi i casi la medaglia d’oro è andata ai Paesi Bassi e l’argento all’Italia.

Reduci dal bronzo di due anni fa in terra piemontese, l’Italia è inserita nel girone B e sfiderà Gran Bretagna, Svezia e Ungheria.

Saranno tre partite che hanno precedenti recenti limitati e nel caso dell’Ungheria sarà un confronto inedito in competizioni ufficiali. Con la Gran Bretagna sono 7 i precedenti, tutti vittoriosi per l’Italia, con due vittorie proprio nel 2005 e nel 2014, mentre con la Svezia torna un confronto storico (24 i precedenti, 22-2 il bilancio a favore degli azzurri) che tuttavia non si verificava dal 2014.

Il format dell’Europeo è confermato rispetto all’Europeo 2021, con le prime due nazioni di ciascun raggruppamento che passano il turno e poi si scontrano per i turni ad eliminazione diretta (quarti, semifinale e finale) che portano poi alla finale del 1º ottobre. Le squadre eliminate nella prima fase giocheranno una fase per definire i piazzamenti. A seguito della decisione emessa dalla WBSC Europe per i tornei del 2023, Russia e Bielorussia sono state estromesse da tutte le competizioni europee di baseball e softball.

Di seguito il prospetto completo dei gironi:

Girone A: Spagna, Repubblica Ceca, Austria, Grecia

Girone B: Italia, Gran Bretagna, Svezia, Ungheria

Girone C: Paesi Bassi, Croazia, Ucraina, Francia

Girone D: Israele, Belgio, Germania, Svizzera

